Иркутские ученые решили побороться с Пармоном за пост главы СО РАН

© sbras.ru. Игорь Бычков и Валентин Пармон (справа)

Выборы председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) пройдут в сентябре 2022 года. Против действующего главы Валентина Пармона выдвинулся делегат от иркутских ученых.

Доктор технических наук, академик Игорь Бычков выдвинут на пост председателя СО РАН от иркутского филиала отделения. Об этом сообщила пресс-служба филиала 28 июня.

Бычков - известный специалист в области информационных и телекоммуникационных технологий. Окончил математический факультет Иркутского госуниверситета, был избран членом-корреспондентом РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий. Стал академиком в 2011 году.

В 2006-2007 годах Бычков был вице-мэром Иркутска. Сейчас он занимает пост зампредседателя СО РАН и возглавляет иркутский филиал отделения.

Игорь Бычков поборется против действующего председателя СО РАН Валентина Пармона, которого выдвинул на переизбрание объединенный ученый совет СО РАН по гуманитарным наукам.

Выборы главы СО РАН пройдут 21 сентября 2022 года в Москве.