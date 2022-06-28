Федеральную трассу «Байкал» завалило землей в Иркутской области

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Обвал горных пород произошел на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. Дорожники предупреждают о новой опасности.

Сход горных пород произошел на 156 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области, сообщили в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Байкал“».

«27 июня неустойчивые пласты грунта вновь осыпались на проезжую часть. Сошедший объем грунта составил более 2 тыс. кубометров. Есть угроза дополнительного схода, — рассказали дорожники. — <...> Возможен сход мелких камней на проезжую часть. В целях обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари».

Горные породы сошли на трассу в том же месте еще 16 июня. С того дня движение на участке федеральной трассы осуществляется в реверсивном режиме.

Трасса Р-258 «Байкал» соединяет Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.