Сын забил до смерти 81-летнего отца в Туве перед 9 мая из-за денег на спиртное

© vcatuva.ru. Кара-Холь
Сын забил до смерти 81-летнего отца в Туве перед 9 мая из-за денег на спиртное
28 Июн 2022, 08:14

Жителя Тувы обвинили в жестоком убийстве своего престарелого отца. Подозреваемый до этого был судим за убийство жены.

Житель Бай-Тайгинского району Тувы был дома в селе Кара-Холь вместе со своим 81-летним отцом 8 мая. 43-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и потребовал от папы денег на спиртное, сообщили в СК РФ по республике.

«[Мужчина], получив отказ, рассердившись из-за этого, нанес отцу многочисленные удары по голове и телу, в том числе причинив телесное повреждение в виде открытой черепно-мозговой травмы, которое расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшее смерть потерпевшего при доставлении в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый был судим в 2012 году за убийство жены. Тогда его приговорили к 9 годам колонии.

Новое дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Материалы уже передали в суд.


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