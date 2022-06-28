Жительница Хакасии изрезала ножом годовалого внука из-за его плача

Жительница Хакасии осуждена за покушение на убийство годовалого внука, за которым она присматривала. Довести преступление до конца ей помешала четырехлетняя внучка, позвавшая соседей.

В Хакасии 46-летняя женщина приговорена за покушение на убийство малолетнего к семи годам исправительной колонии общего режима, сообщил СК по региону. Жертвой стал ее внук, которому на момент преступления был 1 год и 11 месяцев.



Кровавая расправа случилась 13 ноября 2021 года в одном из домов поселка Усть-Абакан.

«Подсудимая, присматривая за своим внуком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи раздраженной плачем ребенка, взяла нож и нанесла мальчику множественные ножевые ранения в область лица, шеи и грудной клетки», — говорится в сообщении СК.

Нападение произошло на глазах у четырехлетней сестры мальчика, родители ребенка находились на работе. Девочка выбежала на улицу и рассказала о происходящем соседям, которые вмешались.

Пострадавшего малыша спасли в больнице, он остался жив.