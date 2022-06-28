Жительница Хакасии изрезала ножом годовалого внука из-за его плача

28 Июн 2022, 08:31

Жительница Хакасии осуждена за покушение на убийство годовалого внука, за которым она присматривала. Довести преступление до конца ей помешала четырехлетняя внучка, позвавшая соседей.

В Хакасии 46-летняя женщина приговорена за покушение на убийство малолетнего к семи годам исправительной колонии общего режима, сообщил СК по региону. Жертвой стал ее внук, которому на момент преступления был 1 год и 11 месяцев.

Кровавая расправа случилась 13 ноября 2021 года в одном из домов поселка Усть-Абакан.

«Подсудимая, присматривая за своим внуком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи раздраженной плачем ребенка, взяла нож и нанесла мальчику множественные ножевые ранения в область лица, шеи и грудной клетки», — говорится в сообщении СК.

Нападение произошло на глазах у четырехлетней сестры мальчика, родители ребенка находились на работе. Девочка выбежала на улицу и рассказала о происходящем соседям, которые вмешались.

Пострадавшего малыша спасли в больнице, он остался жив.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
28 Июн, 09:37
КПРФ выдвинула экс-депутата в новосибирское заксобрание по Барабинску
28 Июн, 09:01
Заммэра Томска объяснил изъятие помещение шелтера для женщин у НКО-иноагента низкой загруженностью
28 Июн, 08:31
Жительница Хакасии изрезала ножом годовалого внука из-за его плача
28 Июн, 08:14
Сын забил до смерти 81-летнего отца в Туве перед 9 мая из-за денег на спиртное
28 Июн, 07:57
Федеральную трассу «Байкал» завалило землей в Иркутской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования