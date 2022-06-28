Двое иркутян обвиняются в контрабанде леса на 400 млн рублей

© pixabay.com
Двое иркутян обвиняются в контрабанде леса на 400 млн рублей
28 Июн 2022, 10:19

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела двух жителей, обвиняемых в контрабанде леса и мошенничестве. Они незаконно переправили в страны Азии и СНГ материалы стоимостью более 400 млн рублей.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего и 38-летней жителей Иркутской области.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, обвиняемые в 2012-2014 годах, по версии следствия, незаконно переместили из России в Китайскую Народную Республику, республики Корея и Узбекистан, Азербайджанскую республику и Японию лесоматериалы общей стоимостью более 400 млн рублей.

Кроме того, им вменяют похищение более 61 млн рублей: они предоставили в налоговые органы заведомо ложные документы о возмещении налога на добавленную стоимость, якобы уплаченного обществом-экспортером при приобретении отправленного на экспорт лесоматериала.

Таким же способом обвиняемые пытались похитить еще более 115 млн рублей, однако их действия были обнаружены.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 44 млн рублей.


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