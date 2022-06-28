Сквер в Новосибирске выложат плиткой из пластиковых отходов
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В Новосибирске один из скверов обустроят с помощью плитки, сделанной из переработанного пластика. Ее подарила местная компания.
Дорожку в сквере «Московский» Октябрьского района Новосибирска выложат тротуарной плиткой, изготовленной из переработанных пластиковых отходов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии 28 июня.
«До настоящего времени примеров использования такой плитки на загруженных общественных транзитах в Новосибирске не было», — утверждают в администрации.
Плитку подарила группа компаний «Тайгер-Сибирь». Она же оплатит работы по ее укладке.
ООО «Тайгер-Сибирь», по данным сервиса «Контур. Фокус», принадлежит Владимиру Прахту и Кириллу Ритерману. Выручка фирмы в 2021 году составила 310 млн рублей, чистая прибыль - 3 млн.
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