Иркутские заключенные погибли на «очистных сооружениях» колонии

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Иркутские заключенные погибли на «очистных сооружениях» колонии
28 Июн 2022, 13:25

Заключенные и надзиратель погибли в одной из иркутских колоний. Они работали на «очистных сооружениях».

Двое заключенных колонии-поселения № 40 в поселке Бозой Иркутской области погибли «в ходе хозяйственных работ на очистных сооружениях» учреждения. Также скончался сотрудник ИК, сообщили в ГУ ФСИН по региону.

«Установлено, что сотрудник исправительной колонии попытался оказать помощь осужденным, однако тоже погиб», — уточнили в СК РФ по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).


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