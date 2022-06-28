Иркутские заключенные погибли на «очистных сооружениях» колонии
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Заключенные и надзиратель погибли в одной из иркутских колоний. Они работали на «очистных сооружениях».
Двое заключенных колонии-поселения № 40 в поселке Бозой Иркутской области погибли «в ходе хозяйственных работ на очистных сооружениях» учреждения. Также скончался сотрудник ИК, сообщили в ГУ ФСИН по региону.
«Установлено, что сотрудник исправительной колонии попытался оказать помощь осужденным, однако тоже погиб», — уточнили в СК РФ по Иркутской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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