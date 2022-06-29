Развязка для четвертого моста в Новосибирске станет уникальной для России — власти

Кабмин выделил порядка 4,6 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске. Эти средства пойдут в основном на многоуровневую левобережную транспортную развязку. По словам главы регионального минтранса, она не имеет аналогов в Европе.

«Одним из самых масштабных объектов в рамках реализуемой концессии по строительству четвертого моста в Новосибирске станет многоуровневая левобережная транспортная развязка. Она включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Это уникальное инженерное сооружение данного типа на территории России. По своим техническим характеристикам левобережная транспортная развязка не имеет европейских аналогов».

По итогам реализации проекта схема движения транспорта на левом берегу Новосибирска будет полностью перестроена.

178068

Вместо кругового движения на перекрестках появятся сквозные проезды без светофоров со всех прилегающих улиц. Трамвайное движение по улице Широкой с выходом на Ватутина будет сохранено, для этого будет построен путепровод с двухпутной трамвайной линией. Пешеходное пересечение улиц предусмотрено в виде надземных крытых пешеходных галерей, каждая из которых будет оснащена лифтами для людей с ограниченными возможностями.



На правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трех, движение автотранспорта по ним происходит по постоянной схеме. Последний – третий – съезд будет запущен в эксплуатацию после завершения работ по вантовому участку моста.

До конца года завершится сооружение 114-метрового пилона, который с помощью 70 вант будет удерживать почти 30 000-тонный участок автомобильной дороги. Монтаж и натяжение вант планируется начать в начале 2023 года. Срок полного завершения строительства – 2023 год.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».