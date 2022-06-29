Красноярские секс-шопы рассказали о росте цен на интим-товары до 40%

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Рост цен на интим-товары в красноярских секс-шопах составил до 40% из-за повышения у поставщиков. Кроме того, наблюдалось снижение спроса, который кое-где уже восстанавливается.

Красноярское издание «Проспект Мира» опросило секс-шопы о ситуации с поставками и спросе.



В интим-шопе «Афродита» сообщили, что все товары подорожали на 30-40%. С поставками проблем нет, все товары, в том числе американские, закупают оптом у российских поставщиков.

«Американские товары есть. Прямых поставок из-за рубежа нет. Работаем с российскими поставщиками, а уже они закупают в Америке, Китае и Германии. Товары есть как премиум-сегмента, так и эконом-класса, разнообразие имеется», - рассказал собеседник сайта

В интим-магазине «Соблазн» на Матросова сказали, что поставщики подняли цены, но несильно. При этом клиентов стало меньше: «Поставщик поднял цены в пределах 50-100 рублей, а значит и мы подняли, не от нас ценообразование зависит, стараемся всегда держать цены. Поставки идут из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Китая, Тюмени. Клиентов стало меньше процентов на 50, видимо, деньги закончились или зарплату не дают».

В интим-шопе «А&поцелуй» на Ленина говорят, что российские поставщики изменили цены, товары к ним идут из Европы и Китая, спрос после падения уже вернулся на прежний уровень.

А вот в магазине «Интим для здоровья» ответили, что цены сначала поднялись, а потом пришли в норму.