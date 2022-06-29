Ростехнадзор потребовал приостановить работы на руднике «Норникеля»

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Ростехнадзор потребовал приостановить работы на руднике «Норникеля»
29 Июн 2022, 06:44

Ростехнадзор потребовал остановить работу буровой установки и дробилки на руднике «Маяк» «Норильского никеля». Подан иск в суд.

Енисейское управление Ростехнадзора нашло нарушения при эксплуатации буровой установки, молотковой дробилки и питателя качающегося (машина непрерывного транспортирования), которые входят в состав рудника «Маяк». 

«Установлено, что буровая установка эксплуатируется в отсутствие выполнения мероприятий, указанных в заключении экспертизы промышленной безопасности. Молотковая дробилка и качающийся питатель, отработавшие установленный срок службы, эксплуатируются без оценки фактического состояния в отсутствие внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Допущено применение неисправного зарядного оборудования; сопряжение камер не закреплены постоянным видом крепи», - говорится в сообщении ведомства.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Материалы с требованием приостановить работу устройств переданы в норильский городской суд.

Шахта «Маяк» входит в «Норильский никель». Это первый рудник на территории района Талнах Норильска. Его строили в 1963—1966 году.


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