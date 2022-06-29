Новосибирские власти сократили программу строительства школ и больниц на 11 млрд

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Финансирование программы развития объектов социальной инфраструктуры в Новосибирске будет сокращено. При этом число проектов не уменьшится, пообещали чиновники.

Мэрия Новосибирска предложила горсовету изменить комплексную программу развития социальной инфраструктуры до 2030 года. Она учитывает и муниципальные (школы и детсады), и областные объекты (здравоохранение) на территории города.

Общий объем финансирования предлагается сократить с 228,1 млрд до 216,7 млрд рублей, следует из документа. Сильнее всего снизится финансирование из областного бюджета (с 82,3 млрд до 76,1 млрд) и из городского (со 111,9 до 105,3 млрд). Внебюджетные источники сократят с 15,8 до 12,1 млрд. Запланированные расходы федерального бюджета вырастут с 18 до 23 млрд.

«В количестве объектов изменения не производим. Тот же набор — 451 мероприятие», — пообещал вице-мэр Алексей Кондратьев.

До 2030 года планируется построить и реконструировать 170 детсадов, 123 школы, 74 объекта здравоохранения, 56 спортобъектов и 28 учреждений культуры.

«Программа будет меняться по срокам сдачи строительства объектов и по сумме. На 11,4 млрд на оставшиеся восемь лет. Какие-то объекты у нас вместо полной перестройки будут только реконструированы. Сверкающего будущего с такой программой у социальной инфраструктуры, к сожалению, не будет, — считает независимый депутат горсовета Хельга Пирогова. — Это вынужденные меры. Я понимаю, что большинство проголосует за изменение программы, но я не представляю, как вы для себя это всё объясняете и как вообще можно голосовать за такие изменения для таких важных объектов города. Я не вижу никакого другого способа голосовать, кроме как против».

Мэр Анатолий Локоть отметил, что за последние годы были «беспрецедентные» объемы строительства школ и детских садов. «Никогда не было в Новосибирске, даже в советские времена, чтобы одновременно строились больше 10 школ», — добавил он.

В итоге 37 депутатов поддержали изменение программы. Двое были против, семеро воздержались.

При этом главу города и депутатов волнует формат строительства шести школ по концессии. Чиновники уже признали срыв сроков. Об этом Тайге.инфо напишет подробнее в ближайшее время.