Сибирский энергохолдинг займется созданием альтернативы Windows для своих станций

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Сибирский энергохолдинг займется созданием альтернативы Windows для своих станций
29 Июн 2022, 08:13

СГК приобрела контрольный пакет IT-компании «Модульные системы Торнадо». Разработчик займется автоматизацией и развитием цифровой диагностики оборудования ТЭЦ и ГРЭС. Еще одной задачей станет замещение операционной системы Windows отечественным программным продуктом.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) приобрела контрольный пакет акций IT-компании, специализирующейся на автоматизации технологических процессов и цифровизации производства, весной 2022 года. В холдинге рассказали, чем займется разработчик.

Коллектив «Торнадо» будет создавать автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) на ТЭЦ и ГРЭС «Сибирской генерирующей компании».

В Новосибирске в течение 2022-2023 годов по инвестпрограмме на ТЭЦ-5 идет техническое перевооружение водогрейного котла №5 с оснащением его АСУ ТП от «Модульных систем «Торнадо». По ДПМ-2 — второму этапу федеральной программы Договоров о предоставлении мощности — начинается строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 с внедрением автоматизированной системы управления этого же разработчика.

Одно из направлений работ — интеллектуальная оценка состояния оборудования и формирование ремонтной стратегии с автоматическим определением стоимости с исключением субъективного человеческого фактора в ценообразовании.

Кроме того, IT-специалисты займутся разработкой программного обеспечения на замену операционной системы Windows. Цель — обеспечить информационную и технологическую безопасность генерирующих производств компании.


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