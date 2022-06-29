История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
© Иллюстрация Дианы Днепр
Тайга.инфо подготовила спецпроект по истории новосибирских тюрем на основе воспоминаний очевидцев и архивных данных. В 1920-1930-х город без преувеличения стал центром насилия над жителями Западной Сибири.
Краевед Константин Голодяев написал монографию о тюремной истории Новосибирска. Он предоставил ее Тайге.инфо. Редакция подготовила спецпроект и публикует работу историка с дополнениями и несущественными изменениями.
Из проекта вы узнаете:
- Сколько тюрем и лагерей построили в Новосибирске и где они находились (включая ранее не публиковавшиеся свидетельства и карту)
- Как выглядит квартал НКВД с оставшимися следами от пуль на стенах
- Каким был «пункт уничтожения» заключенных
- Чем занимались арестованные и как они умирали
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