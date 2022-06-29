История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»

© Иллюстрация Дианы Днепр
История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
29 Июн 2022, 08:49

Тайга.инфо подготовила спецпроект по истории новосибирских тюрем на основе воспоминаний очевидцев и архивных данных. В 1920-1930-х город без преувеличения стал центром насилия над жителями Западной Сибири.

Краевед Константин Голодяев написал монографию о тюремной истории Новосибирска. Он предоставил ее Тайге.инфо. Редакция подготовила спецпроект и публикует работу историка с дополнениями и несущественными изменениями.

Из проекта вы узнаете:

  • Сколько тюрем и лагерей построили в Новосибирске и где они находились (включая ранее не публиковавшиеся свидетельства и карту)
  • Как выглядит квартал НКВД с оставшимися следами от пуль на стенах
  • Каким был «пункт уничтожения» заключенных
  • Чем занимались арестованные и как они умирали

Спецпроект Тайги.инфо «Тюремная история Новосибирска»


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История новосибирского ГУЛАГа: «Доставлено 6 трупов. В ночь умерло еще 5 человек»
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