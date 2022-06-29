Новосибирским бюджетникам повысят зарплату на 10%

Новосибирский губернатор Андрей Травников распорядился досрочно повысить зарплату бюджетникам на 10%. Инфляция, тем временем, по данным Банка России, в мае в регионе составила 17,9%.

В Новосибирской области с 1 июля бюджетникам повысят зарплату на 10%, заявил глава региона Андрей Травников во время специального выпуска программы «Вести Новосибирск».



Обычно в регионе подобную индексацию осуществляют осенью, в этом году было принято решение сдвинуть сроки из-за инфляции.

«В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы». Это наше региональное решение. Причем мы всегда повышаем на уровень не ниже инфляции, обычно мы это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера было принято решение о повышении с 1 июля на 10 процентов. Я уже дал поручение подготовить соответствующие бюджетные решения, чтобы уже в июле люди получили повышенные зарплаты», — прокомментировал Травников.

Речь идет о работниках сферы образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры.

Губернатор не исключил повторной индексации осенью. По его словам, в бюджете будет зарезервирована необходимая сумма.

По данным Сибирского управления Банка России, в мае в Новосибирской области годовая инфляция составила 17,93% (в целом по России — 17,10%). Годовой темп прироста цен на продовольственные товары оценивался в 22,77%.

Андрей Травников также сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты и тем категориям бюджетников, которые попадают под «майские указы» Президента РФ. Здесь зарплата рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 рубля. Это с приростом чуть более 10% к уровню 2021 года. Все бюджетники «майских» категорий получат зарплату в соответствии с целевыми показателями.

Также предусмотрена поправка в региональный бюджет, направленная на поддержку Новосибирска в выполнении обязательств перед городскими бюджетникам.