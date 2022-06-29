Пропавшую в Новосибирской области женщину нашли мертвой
29 Июн 2022, 12:24
В Новосибирском Куйбышеве нашли тело женщины, которая жила в деревне Константиновка. Она ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта. Следственный комитет начал проверку.
Жительницу новосибирской деревни Константиновка нашли мертвой в Куйбышеве, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
32-летняя женщина ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта.
Куйбышевский межрайонный следственный отдел проводит проверку, передает НГС со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.
«ЛизаАлерт» сообщал о пропаже женщины 21 июня. Ее искали сотрудники полиции и работники аварийно-спасательной службы Куйбышевского района.
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