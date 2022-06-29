Пропавшую в Новосибирской области женщину нашли мертвой

Как я сдавал металлолом Алексей Мазур

«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».