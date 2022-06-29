Чума пришла в Европу из Чуйской долины

Ученые установили, откуда бубонная чума пришла в Европу. Возбудитель, ставший причиной пандемии, унесшей миллионы жизней, появился в Чуйской долине.

«Виновницей» эпидемии чумы, выкосившей в XIV веке около половины населения Европы, является бактерия Yersinia pestis (чумная палочка), которую разносят блохи, а переносчиками блох, в свою очередь, служат крысы.

Как рассказывает издание «Наука из первых рук», одна из популярных теорий выдвигает в качестве прародины смертельной болезни Восточную Азию, включая Китай. Но другая, основанная на археологических находках, сделанных недалеко от озера Иссык-Куль, ставит на это место территорию нынешнего Кыргызстана. В тех местах обнаружены захоронения (1338–1339 годов), из надписей на надгробиях которых можно заключить, что причиной смерти была неустановленная моровая язва.

Международная группа исследователей проанализировала образцы древней ДНК из останков, эксгумированных на двух кладбищах в Чуйской долине недалеко от Иссык-Куля.

Ученым удалось обнаружить ДНК возбудителя чумы. Полученные результаты были сопоставлены с историческими и археологическими данными из тех мест, где были обнаружены надгробные надписи о болезни. Стало очевидно, что эта эпидемия действительно была вызвана чумной бактерией.

«Геномы древней бактерии были реконструированы, и оказалось, что она является самым близким общим предком пула штаммов Yersinia pestis — результата настоящего „взрыва разнообразия“ вида, который обычно связывают с пандемией XIV века. Ведь чумная палочка не всегда была способна заражать блох, а болезнь — распространяться так быстро и так разрушительно», — говорится в сообщении.

Ранее предполагали, что образование смертоносных штаммов чумы произошло более чем за столетие до начала пандемии.

Известно, что население Чуйской долины поддерживало торговые связи с несколькими евразийскими регионами, что способствовало распространению инфекций.

Современные штаммы Yersinia pestis, наиболее тесно связанные с древним штаммом чумной палочки, сегодня обнаруживаются в природных резервуарах этой инфекции в горах Тянь-Шаня. И это служит еще одним подтверждением, что Черная смерть пришла в Европу именно из Центральной Азии.