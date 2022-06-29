Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками

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Избившие новосибирца и стрелявшие по его машине росгвардейцы отделались условными сроками
29 Июн 2022, 14:21

Майоры Росгвардии Иван Кудрявцев и Эдуард Усаньков признаны виновными в превышении полномочий. Во время спецоперации по задержанию подозреваемых они напали не на того жителя Новосибирска. Они так и не признали вину.

Первомайский райсуд Новосибирска признал Усанькова и Кудрявцева виновными по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств). Каждого приговорили к 3,5 годам колонии условно и на год лишили права занимать должности в силовых структурах, сообщила пресс-служба суда.

Усаньков и Кудрявцев были в числе сотрудников СОБРа, который задерживал подозреваемых в организации предполагаемого покушения мужчины, который в октябре 2017 года освобождался из ИК-3 в Первомайском районе Новосибирске. В момент операции у колонии проезжала случайная машина, и спецназ начал ее штурмовать.

За рулем сидел Вячеслав Романишко. Он рассказал журналистов, что напавшие на него были в обычной одежде, а не в отличительной форме. Они начали стрелять по его Toyota.

«Я закрыл голову руками, чтобы пули не попали мне в голову. Лежал, вокруг были выстрелы, больше 10 выстрелов точно, — рассказывал НГС пострадавший. — Затем почувствовал, что машина остановилась <…>, в стекла начали долбиться, требовали открыть. Я решил, что происходит теракт, и разблокировал дверь: понимал, что меня либо убьют, либо захватят в заложники».

Спецназовцы выволокли мужчину на асфальте в лужу бензина, который вытекал из простреленного бензобака, и начали избивать. «Потерпевший понял, что имеет дело не с бандитами или террористами, а с сотрудниками правоохранительных органов, лишь когда на него надели наручники», — пишет издание.

После ударов по голове у мужчины начались приступы эпилепсии, но по официальной версии следствия, ему причинили лишь легкий вред здоровью. Сами обвиняемые полностью отрицали вину, в том числе во время последнего слова в суде.

Прокуратура требовала для собровцев 6,5 лет.

Романишко обжалует мягкий приговор нападавшим в областном суде. Виновные силовики отказались отвечать на вопросы журналистов.


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