Три медведя крадут конфеты на кладбище в Томской области

© pixabay.com
Три медведя крадут конфеты на кладбище в Томской области
29 Июн 2022, 15:17

Жители томского города Стрежевой жалуются на медведицу с двумя медвежатами, которые собирают сладости на кладбище.

«Поступило сообщение от населения, в том числе от главы [города] о том, что три медведя появляются на кладбище. Агрессии они не проявляли, но, по данным охотоведа, косолапые прорыли лаз под оградой кладбища и собирают конфеты и сладкое с могил», - рассказал представитель областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства «Интерфаксу».

По его словам, животных искали, но нашли только следы. Принято решение об отстреле.

Он добавил, что, судя по обнаруженным следам, медвежатам уже более года - они уже считаются подростками, но по-прежнему живут с матерью.


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