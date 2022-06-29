Транссиб перекрыли из-за схода вагонов

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Грузовой поезд сошел с рельсов на Забайкальской железной дороге. Сообщается о задержке пассажирских поездов.

На перегоне «Сгибеево-Большая Омутная» Забайкальской железной дороги в Амурской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, 8 из которых опрокинулись на бок. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — рассказали в ведомстве.

Из-за аварии нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено.

По данным «Интерфакса», задерживается пассажирский поезд №2 «Москва—Владивосток»,, отменен пригородный поезд №6236 сообщением Ерофей Павлович — Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 «Сковородино — Ерофей Павлович».