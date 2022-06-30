Директор новосибирской филармонии возглавил закрываемый «Гоголь-центр»: ﻿«Очередное обыкновенное убийство»

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Власти закрывают московский «Гоголь-центр». Он может продолжить работать под названием «театр имени Гоголя». Руководство площадки уже сменили на директора новосибирской филармонии Александра Бочарникова.

Директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников назначен директором «театра имени Гоголя». Об этом заявили в департаменте культуры Москвы. Нынешние худрук Алексей Агранович и директор Алексей Кабешев покинут театр.

Речь идет о знаменитом «Гоголь-Центре», который сейчас фактически закрывают. О ликвидации площадки рассказал ее бывший худрук Кирилл Серебренников.

«Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет <…> [спецоперация], в театре актеры, протестуя против <…>, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира, — рассказал в телеграме Серебренников (мы вынуждены цензурить его речь из-за репрессивных законов). — За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми».

«Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните», — подчеркнул Серебренников.

Департамент культуры Москвы, объявивший 29 июня о смене руководства центра, утверждает, что не закрывал «Гоголь-центр». Но из его заявления следует, что название «Гоголь-центр» может быть ликвидировано: «Это учреждение культуры не прекращало быть театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его „Гоголь-центром“. Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор».

Последним спектаклем центра, по словам Серебренникова, будет «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. Последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского.