Придавившая во сне младенца жительница Новосибирской области предстанет перед судом
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В Новосибирской области в суд передали дело женщины, которая своим телом придавила грудного сына во сне. На утро она обнаружила, что ребенок не дышит.
Управление СК по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Куйбышева. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства 30 июня.
По версии следствия, 5 мая 2022 года ночью в доме на улице Свердлова женщина со своим грудным ребенком легли спать. Она прижала во сне лицо своего сына к себе, перекрыв ему дыхательные пути своим телом. Утром обвиняемая проснулась и увидела, что ребенок не дышит. Она вызвала скорую и полицию.
Женщина признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Дело передали в Куйбышевский суд.
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