Китаец осужден за контрабанду сибирского леса на 2,6 млрд рублей

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В Забайкалье оглашен приговор Синь Сюэ Мину за создание преступного сообщества, занимающегося контрабандой леса. Общая стоимость незаконно вывезенных материалов превысила 2,6 млрд рублей.

29 июня оглашена резолютивная часть приговора в отношении Синь Сюэ Мина, осужденного за создание преступного сообщества для контрабанды леса в Китай.



«В период преступной деятельности сообщества незаконно экспортировано в КНР 340 681 куб.м. пиломатериалов породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская, стоимость которых составляет 2 677 174 712 рублей. Подготовлено к незаконному экспорту 6 382 куб.м. древесины стоимостью 49 028 055 рублей», – говорится в материалах суда.

Мужчине дали девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 6 млн рублей. Он признал вину.

«Если оценить масштаб одним примером, то из объема незаконной перемещенной преступной организацией древесины можно построить около 6,8 тысячи деревянных домов. Ущерб огромен и не поддается осмыслению», – отмечал в суде по делу прокурор.

По делу проходила также супруга Синь Сюэ Мина Ольга Лёвочкина. Со слов Синь Сюэ Мина, жена помогала в ведении бизнеса, писал сайт ZabNews: там, где не хватало владения русским языком в общении с подчиненными, занималась возникавшими конфликтными ситуациями.

В мае женщине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 5 млн рублей, сообщали в суде. Но ей дана отсрочка до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Судом также принято решение о конфискации имущества общей стоимостью 45 млн рублей, удовлетворен гражданский иск заместителя Восточно-Сибирской транспортного прокуратура с взысканием с осужденной в пользу Российской Федерации более 87,3 млн рублей.