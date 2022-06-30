Сотрудница новосибирского завода по производству Су-34 совершила суицид на работе

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Сотрудница новосибирского завода по производству Су-34 совершила суицид на работе
30 Июн 2022, 09:48

Тело сотрудницы нашли на Новосибирском авиационном заводе. Следственный комитет начал проверку.

Мертвую сотрудницу на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова 30 июня. Она могла совершить суицид, сообщил НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшей было 35 лет, уточнили в СК РФ по Новосибирской области. Ведомство начало проверку.

Новосибирский завод имени Чкалова входит в корпорацию «Сухой». Предприятие выпускает истребители Су-34

Ранее Тайга.инфо писала, что новосибирский авиационный завод имени Чкалова представил первый готовый образец беспилотника С-70 «Охотник». Главная особенность — плоское сопло двигателя, считает гендиректор госкорпорации «Ростех», которая контролирует «Сухой», Сергей Чемезов.


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