Старейшая газета Ангарска закрывается: «﻿Время свободной журналистики закончилось»

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Старейшая газета Ангарска ﻿«﻿Время» закрывается в Иркутской области. У независимой редакции нет денег из-за того, что люди теперь экономят на подписке, а выживающие в кризис компании — на рекламе. Типография подняла цены, стоимость бумаги резко выросла, а сотрудничать с властями издание не желает.

Выходящая более 70 лет ангарская газета «Время» объявила о закрытии.

«Время не случайно называют народной газетой. Газету делали за счет подписки и рекламы. То есть за счет ее читателей и рекламодателей. Сейчас нет денег ни у тех, ни у других. Одни экономят на подписке, другие на рекламе, — говорится в заявлении главреда Галины Амяга. — А денег надо много. Подняла цены типография, выросла стоимость бумаги, подорожал бензин, увеличились налоги и минимальная оплата труда. Одна пачка офисной бумаги стала стоить 900 рублей при подписке на полгода в 552 рубля. Издание народной газеты стало не по карману».

«Хотелось бы ошибиться, но, на мой взгляд, время свободной журналистики закончилось, выживут только те, кто издается и живет за счет бюджетов, — отметила Амяга. — Прощаясь со старейшей газетой города, — живой, родной, настоящей, хочу напомнить ангарчанам несколько фактов. „Время“ была первой в городе, которая своим решением ушла из-под крыши местной власти в свободное плавание, поменяв стабильное финансирование на возможность свободного, нецензурированного властью диалога с читателем. Единственной в области, и не только, которой удалось, стремясь удешевить подписку, создать собственную службу подписки и доставки. Первой, которая стала спасать детей, организуя сбор средств на их лечение, когда еще в помине не было никаких благотворительных фондов. Многие из этих детей живы и сегодня!»

Газета за всю историю не проиграла ни одного иска по защите чести, достоинства и деловой репутации. Издание выступало против захоронения урановых «хвостов» на территории Ангарский электролизного химического комбината, а также за сохранение от застройки лесного массива компанией, которую связывали с мэром.

«Наша позиция: есть оружие пострашнее клеветы. Это оружие — правда», — заявила Амяга.

В 2000 году издание пережило взрыв в жилом доме, где находится редакция.

«В год 70-летия Ангарска и газеты (мы с городом-ровесники) ни один из сотрудников нашей газеты не был отмечен администрацией Ангарского муниципального образования ни грамотой, ни юбилейной медалью. А в день нашего 70-летия редакция (видимо, вместо поздравительной открытки за многолетний труд на благо города и развитие его гражданского общества) получила предписание о демонтаже рекламной конструкции „Наш город, наша жизнь, наша газета“ у входа в редакцию как незаконно установленную», — добавили в газете.

«Прощаясь, от всего сердца благодарю всех, кто работал в нашей газете. Нет возможности перечислить все фамилии, но они навсегда в нашем сердце, — сказано в заявлении редактора. — И всех, кто в ней не работал, но помогал нам работать. И всех, кто нас читал — терпел, обожал, спорил, ругался, благодарил, проклинал и…снова выписывал. И всех, кто, узнав о закрытии, звонил и глотал слезы: «Как так? Я выписываю вас с 64-го. Муж умер, сын далеко, кроме вас, у меня больше никого нет!» И того дяденьку, который крикнул зло в трубку: «Вы что там, с ума сошли что ли?! Еще бы хлебозавод закрыли!!!»

Редакция попросила прощения у читателей.