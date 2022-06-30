Власти пообещали подумать над субсидирование полетов в Норильск

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Федеральные власти не могут субсидировать полеты из Красноярска в Норильск из-за своих же законов. Но могут предоставить дополнительные меры поддержки перевозчикам в Арктической зоне России, следует из письма замминистра транспорта Красноярского края.

Красноярского губернатора Александра Усса попросили организовать авиаперевозки по субсидируемым маршрутам «Норильск-Красноярск-Норильск». Обращение направил председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев.

«В обращении указал, что маршрут „Норильск-Красноярск“ и обратно, является социально значимым для граждан пожилого возраста, инвалидов, молодежи и многодетных семей, заслуживает внимания. Кроме того, установление льготных тарифов, в частности для молодежи, может снизить расходы работодателей по привлечению молодых специалистов для выполнения работ по реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года», — рассказал Тайге.инфо председатель общественной организации «„Мой дом“ город Норильск» Руслан Абдуллаев.

Общественнику ответил замминистра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин. Копия документа имеется в распоряжении Тайга.инфо. Из него следует, что по постановлению правительства РФ субсидироваться могут только межрегиональные перелеты, но не рейсы внутри субъектов РФ.

«Правительство Красноярского края неоднократно обращалось в адрес федеральных органов исполнительной власти с предложением <…> включить в перечень субсидируемых маршрутов направления, пункты отправления и назначения которых расположены внутри одного субъекта РФ, а также выражало готовность участия в софинансировании», — заявили в региональном минтрансе.

Чем закончились обращения в правительство РФ, не уточняется. В то же время, как утверждают краевые власти, Минтранс РФ разрабатывает проект постановления о новых правилах предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на авиаперевозки на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. К последней относится Норильск.

«Меры господдержки позволят снизить тарифы на перевозку пассажиров в населенные пункты, расположенные в Арктической зоне, в том числе в Норильск», — уверяют в красноярском минтрансе.

