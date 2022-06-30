Бурятию накрыло дымом от пожаров в Иркутской области

Задымленность в Бурятии связана с лесными пожарами в Иркутской области, заявили в агентстве лесного хозяйства республики.

Задымленность 30 июня отмечена в Прибайкальском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах республики и в окрестностях города Улан-Удэ, сообщает агентство.



«По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер. Задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области», - поясняется в сообщении.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки в Иркутской области действовало 18 пожаров на площади 21,3 тыс. га. Областные власти пишут, что при этом «фактическая площадь горящей кромки этих пожаров – не больше 12 га».

В Бурятии, по данным на утро, проводились работы по тушению 9 лесных пожаров на общей площади 7 га, из них 2 лесных пожара на площади 5,5 га локализованы, отметили в агентстве.