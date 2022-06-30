Бурятию накрыло дымом от пожаров в Иркутской области

30 Июн 2022, 10:57

Задымленность в Бурятии связана с лесными пожарами в Иркутской области, заявили в агентстве лесного хозяйства республики.

Задымленность 30 июня отмечена в Прибайкальском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах республики и в окрестностях города Улан-Удэ, сообщает агентство.

«По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер. Задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области», - поясняется в сообщении.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки в Иркутской области действовало 18 пожаров на площади 21,3 тыс. га. Областные власти пишут, что при этом «фактическая площадь горящей кромки этих пожаров – не больше 12 га».

В Бурятии, по данным на утро, проводились работы по тушению 9 лесных пожаров на общей площади 7 га, из них 2 лесных пожара на площади 5,5 га локализованы, отметили в агентстве.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Что делать с наличной валютой
Алексей Мазур
Мы узнали, сколько действительно стоил рубль. Что наши зарплаты должны были быть в полтора раза выше в долларовом исчислении. Одним из самых крупных налогов, который платили россияне, был налог на заниженный курс рубля.
Последние материалы
30 Июн, 13:10
Поступления от налога на прибыль новосибирских компаний выросли в полтора раза. Но минфин предупредил об опасности
30 Июн, 12:50
Сливочное масло за 1000: обзор цен в новосибирских магазинах
30 Июн, 11:59
Кинотеатр Hollywood закрылся в Братске
30 Июн, 11:34
Депутата томской облдумы из «ЕР» обвинили в серьезном ДТП с мотоциклистом
30 Июн, 11:14
Власти пообещали подумать над субсидирование полетов в Норильск
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования