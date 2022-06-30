Депутата томской облдумы из «ЕР» обвинили в серьезном ДТП с мотоциклистом

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Депутата томской облдумы из «ЕР» обвинили в серьезном ДТП с мотоциклистом
30 Июн 2022, 11:34

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата законодательной думы Томской области и директора регионального госучреждения Кирилла Базаева, сообщил источник. Его подозревают в серьезном ДТП на машине, которой нет в его декларации.

«По предварительным данным, 10 июня депутат законодательной думы Томской области, управляя автомобилем Toyoyta Highlander, выезжая с прилегающей территории на проезжую часть улицы Елизаровых в Томске, не предоставил преимущество водителям, двигающимся по проезжей части, и совершил столкновение с мотоциклом HONDA X4 под управлением 24-летнего мужчины», — сообщили в СК РФ по региону.

Молодой человек получил тяжкие вред здоровью.

Дело возбуждено по ч. 1 ст.264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По сведениям источника Тайги.инфо, знакомого с ситуацией, подозреваемого депутата зовут Кирилл Базаев.

Базаев — член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Он родился в 1984 году, избран в думу по округу № 6, возглавляет комиссию по молодежной политике и спорту. Базаев также занимает пост директора областного государственного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» и числится президентом региональной федерации кикбоксинга.

При этом Toyoyta Highlander нет в декларации Базаева за 2021 год. На его жену записана только KIA Sportage.

Отметим, что о ДТП было известно еще в середине июня, но СК сообщил об уголовном деле только 30 июня.


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