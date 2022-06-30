Кинотеатр Hollywood закрылся в Братске
© vk.com/hollywoodbratsk
Кинотеатр Hollywood приостановил работу в Братске из-за отсутствия в прокате зарубежного кино.
Кинотеатр Hollywood в Братске сообщил на своей странице в соцсети, что с 27 июня приостанавливает работу на неопределенный срок.
«Мера вынужденная и большей частью связанная с отсутствием коммерческого контента, – говорится в сообщении. – Как всем известно, с российского рынка ушли все зарубежные студии, которые и составляли основную выручку кинотеатров».
Отмечается, что находящееся в здании кафе продолжит работу.
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