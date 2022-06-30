Поступления от налога на прибыль новосибирских компаний выросли в полтора раза. Но минфин предупредил об опасности

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Собственные доходы бюджета Новосибирской области резко выросли в первом квартале 2022 года. Но в минфине не спешат праздновать, а, наоборот, предупреждают о серьезных рисках.

Собственные доходы бюджета Новосибирской области в первом квартале 2022 года выросли на 28% по сравнению с первым кварталом 2021-го. Наибольший рост показал налог на прибыль предприятий, сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании бюджетного комитета заксобрания 30 июня, передает корреспондент Тайги.инфо.

«Несмотря на всю риторику и какие-то очевидные риски сжатия экономики и снижения налогооблагаемой базы, которая шла в апреле—мае, пока по финансовым показателям, по налоговой базе мы этого не видим. И если говорить о наполнении доходной части бюджета, по оперативным данным на позавчера мы в доходы получили 115 млрд, из них 94 млрд — доходы собственные. Динамика — 131%. Если говорить о локомотивах роста — налог на прибыль дал динамику 167%», — уточнил Голубенко.

По предположению Голубенко, рост налога на прибыль объясняется в существенной части резким ростом курса доллара в марте 2022 и обязанностью предприятий-экспортеров продавать не менее 80% валютной выручки, что привело к фиксации резко выросшей рублевой прибыли.

Наибольший прирост прибыли показал угольный разрез «Восточный» корпорации «Сибирский антрацит».

Но Виталий Голубенко призвал не ориентироваться на показатели первого квартала в оценках исполнения бюджета в течение года. В случае негативного сценария бюджет региона может недосчитаться 16 млрд рублей, поэтому министр призвал депутатов формировать бюджетные резервы для сохранения финансовой устойчивости.

