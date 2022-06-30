Правительство Травникова захотело распоряжаться десятой часть бюджета без депутатов. Те оказались против

© nso.ru. Андрей Травников (справа)

Правительство Новосибирской области во главе с губернатором-единороссом Андреем Травниковым захотело в 10 раз увеличить резервный фонд региона, которым можно распоряжаться без согласования депутатов. Профильный комитет заксобрания единогласно оказался против.

Правительство Новосибирской области предложило увеличить резервный фонд с 2,9 млрд рублей сразу до 26 млрд. Это предложение вызвало критику со стороны бюджетного комитета заксобрания на заседании 30 июня, передает корреспондент Тайги.инфо.

«Получается, что наш резервный фонд в разы увеличен. И что те назначения, которые тут прописаны — они пройдут мимо депутатского корпуса. Как так получается и какие цели преследовали, внося такие большие средства в резервный фонд?» — спросил вице-спикер заксобрания и глава фракции «Единая Россия» Андрей Панферов.

Министр финансов области Виталий Голубенко считает, что необходимы финансовые резервы, а часть средств из резервного фонда пойдет на увеличение зарплат бюджетникам на 10%. Кроме того, он указал, что в доходной части бюджета порядка 16 миллиардов — в зоне риска: «Пожинать итоги года мы будем вместе».

В пояснительной записке к законопроекту о бюджете сказано, что перенаправлять деньги в резервный фонд с некоторых статей расходов «для финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также иные цели».

Вице-спикер заксобрания Ирина Диденко заметила, что расходы, которые предполагается делать из резервного фонда, должны быть в большей степени заложены в соответствующих статьях бюджета. В этом случае депутаты имеют право вносить свои правки и предложения, а при расходовании из резервного фонда — депутаты такого права лишены.

Глава бюджетного комитета Федор Николаев тоже усомнился в необходимости распределять более 10% бюджета через резервный фонд: «Это общее мнение депутатов, не только бюджетного комитета — если надо, мы срочно соберемся и примем необходимые поправки».

«Резервный фонд — это форс-мажор. Индексации зарплаты бюджетникам — они в законе прописаны, и мы должны были коэффициент утвердить на сессии, и согласно этому утвержденному коэффициенту вы делаете роспись по всем бюджетополучателям этой статьи. Вы просто не успеваете это предоставлять нам и объявляете форс-мажор. И загонять эту статью, совершенно плановую, в форс-мажор нет никакой необходимости, — отметил депутат Валерий Червов. — А так скоро можете внести предложение разогнать депутатов, потому что не нужны, и всё будете сами делать без нас».

Если резервный фонд будет принят на уровне 26 млрд рублей, то он достигнет почти 10% от всех расходов областного бюджета, которые сейчас предлагается принять на уровне 280 млрд.

Комитет принял решение рекомендовать правительству снизить увеличить резервный фонд лишь до 5–6 млрд рублей. Высвободившиеся средства чиновники должны распределить по целевым статьям. Решение было принято единогласно депутатами из разных фракций.

Законопроект об изменении областного бюджета будут обсуждать на ближайшей сессии заксобрания.