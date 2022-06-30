Бюджет Бурятии потратят на прицелы и квадрокоптеры для «спецоперации»

© ulan.mk.ru. Алексей Цыденов

Власти Бурятии намерены помочь своим землякам, участвующим в «спецоперации» в Украине, купив им оборудование. Бюджетные деньги планируется потратить на квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы. На поддержку выделены уже 200 млн рублей.

О необходимости приобретения квадрокоптеров для участников «спецоперации» в Украине на сессии Хурала 30 июня заговорил депутат Буда-Ширап Батуев.



«Мы не раз были участники мероприятий — похорон наших молодых ребят погибших. Я вот недавно вернулся из Тувы с конференции. Там было обращение находящихся в отпуске участников спецоперации — молодых парней наших. Наши ребята сообщают: на переднем рубеже очень много [из] республик Бурятия и Тува, именно стоящих на переднем крае. Мы, говорят, там как слепые котята. Нам нужны, говорят, квадрокоптеры. Стоимость [одного] порядка полмиллиона», — рассказал парламентарий.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что поддержка оказывается: «Нами уже оказана поддержка на передовой почти на 100 млн. И сейчас дополнительно с решением депутатского корпуса направляем еще порядка 100 млн рублей именно на поддержку наших бойцов».

По словам чиновника, «сейчас поддержку оказывают все регионы страны, причем в больших объемах». Он не стал уточнять, какие это регионы, и каким образом средства из региональных бюджетов выделяют на «спецоперацию», которую проводит Кремль через Минобороны РФ.

«Каждого человека хочется сберечь, поэтому мы с вами сейчас принимаем решения по дополнительной помощи, по закупке квадрокоптеров, тепловизоров, металлоискателей, прицелов. Всего того, что помогает нашим ребятам остаться целыми», — добавил Цыденов.