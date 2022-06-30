Редакцию иркутского «Верблюда в огне» убирают

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Редакцию иркутского «Верблюда в огне» убирают
30 Июн 2022, 16:13

Иркутскую область лишают еще одного независимого СМИ. Сайт «Верблюд в огне» полностью поменяет владельцев и журналистский коллектив.

«С 1 июля команда „Верблюда в огне“ полностью сменится — издавать медиа станет другая компания, а создавать материалы будут новые журналисты, редакторы и контент-менеджеры», — говорится в заявлении компании.

«Верблюд в огне» появился в 2019 году. Сайт позиционировал себя как общественно-политическое издание Иркутска и Иркутской области: «Первое иркутское медиа, рассуждающее об урбанистике, общественной жизни и политике через призму интересов жителей».

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За несколько лет ежемесячная аудитория проекта превысил 200 тыс. посетителей.

«По моему мнению, главное, что удалось сделать „Верблюду“ за три года — это собрать потрясающих читателей: активных, неравнодушных и современно мыслящих. А еще — сформировать молодую и при этом профессиональную команду. Именно она делала по-настоящему качественный продукт, который отмечали в масштабах страны. У нас была огромная свобода действий и мы старались „жечь“ буквально каждый день», — считает главный редактор Катерина Зырянова.

«Сегодня завершилась история „Верблюда в огне“ в том виде, в котором он существовал три года с момента создания. Я возглавлял его полтора года — делать независимое медиа на закате мирной России было весело и чуть-чуть страшно, а еще это была привилегия, которой я очень дорожил, — рассказал бывший шеф-редактор Камиль Асадуллин в соцсетях. — Команду обнимаю и желаю удачи, в конце концов в нынешние времена это практически хэппи энд».

Напоследок, нынешняя команда проекта выпустила небольшой фильм про себя.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Верблюд в огне» находится в стадии ликвидации еще с марта 2022 года. Компания принадлежит Руслану Марухно.

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