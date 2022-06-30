Известного новосибирского ученого забрали из больницы в московский изолятор по делу о ﻿«госизмене»

© vk.com. Дмитрий Колкер

Известного новосибирского ученого Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о ﻿«госизмене». 54-летнего мужчину, у которого онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Теперь его хотят посадить в московское СИЗО.

Доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали 30 июня. Об этом Тайге.инфо сообщил его сын.

«Его обвинили в том, что он предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну», — рассказал сын ученого. Номер статьи УК он уточнить затруднился, потому что следователи говорили о «секретностис дела.

Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасникаи». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — рассказал сын ученого.

Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не может питаться самостоятельно.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».

Кроме того, в квартире семьи 30 июня прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву. Семья опасается, что известный ученый просто не выживет.

Известно, что Колкера должны доставить 30 июня в Москву и отправить в изолятор временного содержания, а затем, по планам следователей, в СИЗО «Лефортово». Семье ученого неизвестно, когда может избираться мера пресечения в суде.

Уголовное дело, по сведениям редакции, может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева. Тому вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за контракта на 2 млн, который был заключен между институтом со своей же «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр». Эту компанию и возглавляет Багаев.



Ранее Тайга.инфо также писала, что в отношении 57-летнего директора ФГБУ «Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН» Тайченачева возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (с. 1 ст. 285 УК). Ученому вменяют его распоряжение о выплате 75-процентной надбавки к окладу за работу с гостайной первой формы допуска (сведения особой важности) академику РАН Сергею Багаеву. По версии следствия, Тайченачев якобы «хотел заручиться поддержкой» Багаева и выплатил ему лишние 418,43 тыс. рублей, потому что его должность не предусматривает доступа к гостайне.

На показаниях некоторых фигурантов этих дел или других сотрудников Института лазерной физики СО РАН может строиться и дело Дмитрия Колкера.

