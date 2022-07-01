Госперевозчик на Алтае задолжал зарплату сотрудникам

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Госперевозчик на Алтае задолжал зарплату сотрудникам
01 Июл 2022, 06:41

«Алтайские авиалинии» в апреле задолжали зарплату сотрудникам. Деньги люди получили после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в апреле 2022 года на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 80 работниками из-за «финансовой нестабильности».

«В этой связи Барнаульской транспортной прокуратурой руководителю организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате в сумме более 3,5 млн рублей погашена», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Контур-Фокус», учредителем ООО «Алтайские авиалинии» является Алтайкрайимущество. Возглавляет авиакомпанию Алексей Новиков. Выручка в 2021 году составила 229,3 млн рублей, чистый убыток — 17,4 млн.

В отношении руководителя авиапредприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).


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