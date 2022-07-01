Читинцы потребовали от властей РФ отменить повышение тарифов ЖКХ

© youtube.com

Жители Читы устроили митинг против повышения тарифов ЖКХ. Они записали видеообращение к властям РФ и призвали жителей других городов поддержать их.

Жители Читы вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в России. На плакатах, в частности, были требования заморозить рост оплаты услуг.

«Мы — народ Российской Федерации <…> в условиях жесточайшего ограничения выражения мнений <…> в связи с повышением цен на услуги ЖКХ выражаем требования к руководителям государства и органам госвласти РФ. В условиях, когда падают реальные доходы населения, когда дорожает то, чем пользуется каждый день человек, а в итоге доходы людей неуклонно падают, увеличение оплаты услуг ЖКХ — это антинародная политика», — говорится в обращении активистов.

«Вместо поддержки населения, например, денежного аналога продуктовой карты в размере прожиточного минимума, что является обоснованным в условиях ведения спецоперации, вы опять хотите повысить цену для всех», — заявила общественница Марина Савватеева.

Участники митинга напомнили, что в Госдуму еще в феврале внес законопроект о заморозке тарифов, но правительство РФ выступает против.

«20 млн людей сейчас за чертой бедности. Россияне теряют и накопления, и заработок. И это в то время, когда профицит бюджета РФ составляет почти 1,5 трлн рублей. Что вы творите?! Нежеланием заморозить квартплату, вы фактически вводите санкции против своего народа, — добавил другой участник акции. — <…> Вы вводите личные санкции против европейских и американских политиков по причине их антироссийских действий, так введите такие же меры против себя. Запретите тем, кто против заморозки коммунальных платежей, иметь счета в российских банках, акции, недвижимость, да и вовсе, лишите себя права находиться на территории России. Сдайте депутатские мандаты и министерские портфели».

Участники митинга предложили жителям других городов поддержать акцию. Очередное повышение тарифов в России произошло 1 июля.

