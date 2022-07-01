Депутаты поаплодировали представителю новосибирского правительства, который не смог ответить ни на один вопрос

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Депутаты поаплодировали представителю новосибирского правительства, который не смог ответить ни на один вопрос
01 Июл 2022, 08:40

Представители новосибирского правительства не смогли ответить на вопросы бюджетного комитета заксобрания. Депутаты иронично поаплодировали таким чиновникам.

Профильный комитет заксобрания рассмотрел итоги исполнения бюджета области за первый квартал 2022 года и поправки в текущий бюджет. Депутатов последовательно интересовало, как происходит распределение средств кредитов из федерального бюджета на развитие инфраструктуры, каковы расходы по заключенным концессиям и не превысили ли они установленный областным законом норматив в 2,5%.

Но на заседание комитета не пришли ни первый вице-премьер Владимир Знатков, ни сам губернатор Андрей Травников, ни даже министр экономического развития Лев Решетников. За правительство отдувался в основном министр финансов Виталий Голубенко, да замминистра экономики Виталий Шовтак, чьи ответы сводились в основном к обещанию подготовить информацию, в том числе по бюджетным кредитам и масштабным инвестиционным проектам (МИП).

Вице-спикер Ирина Диденко спросила у Шовтака: «Профинансирована промышленная площадка в районе Бердска, где, предположительно, инвестор не выйдет. Как вы видите дальнейшую реализацию привлечения инвестиций, собственно, показатели и результаты, которые вы будете потом демонстрировать, в том числе и на федеральный уровень?».

«Сейчас информацию полностью по всем проектам, какая будет ситуация, она выясняется. У меня сейчас только годовые есть лимиты и по первому кварталу я не готов сказать. Если необходимо будет, готовы будем предоставить дополнительную информацию», — отметил чиновник.

Тут уже не выдержал председатель бюджетного комитета Федор Николаев.

«Виталий Борисович [Шовтак], вчера у нас состоялось две рабочих группы, мы задавали эти же самые вопросы. Мало того, мы в проект решения заложили, — отметил депутат. — Глупо было бы не подготовиться к этому вопросу в рамках первого квартала по основным площадкам. Мы же не говорим три копейки последних».

Депутаты уже месяц не могут получить информацию по МИПам и бюджетным кредитам, подчеркнул Николаев.

Позже Виталия Шовтака попросили прокомментировать, «что в рамках данного проекта бюджета у нас по нашему закону об ограничении в 2,5% по инвестициям? Сколько процентов загружено от бюджета по инвестиционным проектам на сегодняшний день?» (имеется в виду ограничение обязательств областного бюджета по концессионным соглашениям в 2,5% от размера бюджета).

«Я такую цифру, к сожалению сказать не могу, давайте я всё-таки попозже посмотрю.« — ответил Шовтак.

«Давайте поаплодируем министерству экономики, — предложил Федор Николаев, — Ни на один вопрос [нет ответа]!»

Раздались аплодисменты.


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