Депутаты поаплодировали представителю новосибирского правительства, который не смог ответить ни на один вопрос
Представители новосибирского правительства не смогли ответить на вопросы бюджетного комитета заксобрания. Депутаты иронично поаплодировали таким чиновникам.
Профильный комитет заксобрания рассмотрел итоги исполнения бюджета области за первый квартал 2022 года и поправки в текущий бюджет. Депутатов последовательно интересовало, как происходит распределение средств кредитов из федерального бюджета на развитие инфраструктуры, каковы расходы по заключенным концессиям и не превысили ли они установленный областным законом норматив в 2,5%.
Но на заседание комитета не пришли ни первый вице-премьер Владимир Знатков, ни сам губернатор Андрей Травников, ни даже министр экономического развития Лев Решетников. За правительство отдувался в основном министр финансов Виталий Голубенко, да замминистра экономики Виталий Шовтак, чьи ответы сводились в основном к обещанию подготовить информацию, в том числе по бюджетным кредитам и масштабным инвестиционным проектам (МИП).
Вице-спикер Ирина Диденко спросила у Шовтака: «Профинансирована промышленная площадка в районе Бердска, где, предположительно, инвестор не выйдет. Как вы видите дальнейшую реализацию привлечения инвестиций, собственно, показатели и результаты, которые вы будете потом демонстрировать, в том числе и на федеральный уровень?».
«Сейчас информацию полностью по всем проектам, какая будет ситуация, она выясняется. У меня сейчас только годовые есть лимиты и по первому кварталу я не готов сказать. Если необходимо будет, готовы будем предоставить дополнительную информацию», — отметил чиновник.
Тут уже не выдержал председатель бюджетного комитета Федор Николаев.
«Виталий Борисович [Шовтак], вчера у нас состоялось две рабочих группы, мы задавали эти же самые вопросы. Мало того, мы в проект решения заложили, — отметил депутат. — Глупо было бы не подготовиться к этому вопросу в рамках первого квартала по основным площадкам. Мы же не говорим три копейки последних».
Депутаты уже месяц не могут получить информацию по МИПам и бюджетным кредитам, подчеркнул Николаев.
Позже Виталия Шовтака попросили прокомментировать, «что в рамках данного проекта бюджета у нас по нашему закону об ограничении в 2,5% по инвестициям? Сколько процентов загружено от бюджета по инвестиционным проектам на сегодняшний день?» (имеется в виду ограничение обязательств областного бюджета по концессионным соглашениям в 2,5% от размера бюджета).
«Я такую цифру, к сожалению сказать не могу, давайте я всё-таки попозже посмотрю.« — ответил Шовтак.
«Давайте поаплодируем министерству экономики, — предложил Федор Николаев, — Ни на один вопрос [нет ответа]!»
Раздались аплодисменты.