Экс-депутат и члены его группировки осуждены за убийства при переделе лесного бизнеса в Иркутской области

© youtube.com. Вадим Моляков

Экс-депутат из Братска Вадим Моляков получил свой второй 25-летний срок за убийства при переделе лесного бизнеса в нулевых. Первый он отбывает за расправу над прокурором. Вместе с ним наказание вынесли еще двоим членам его преступной группы. Они убивали людей в костюмах ОМОНА.

Иркутский областной суд 30 июня вынес приговоры троим членам преступной группы экс-депутата Братска и бизнесмена Вадима Молякова, также известного как Моляк. Он получил 25 лет строгого режима, еще двое его соучастников — 9 и 13 лет.

По данным прокуратуры, преступная группа формировалась в 1999–2000 годах для завладения лесным бизнесом в Тайшетском районе. Семь жертв, расправа над которыми легла в основу уголовного дела, были убиты в 2001–2002 годах, среди них — двое авторитетов. Еще одно покушение было совершено на сына убитого.

Димедрол и Тюрик

В конце 1990-х годов в Тайшете действовали три преступные группировки. Как рассказывала «Восточно-Сибирская правда» — это были «Сафаровские» (по фамилии лидера), «Бультики» (от слова «бультерьер», поскольку в шайку входили в основном так называемые качки) и «Димедроловские», названные так по прозвищу главаря Дмитрия Шимко, экс-председателя гордумы и лидера местных единороссов, который скончался в 2013 году.

Авторитеты общались и даже дружили, доходов от крышевания хватало всем. Пока в город зашли «братские». Они «забрали» у местных бандитов всех коммерсантов. Димедрол смог договориться с лидером братских Вадимом Моляковым — Моляком.

Молякова называют личностью известной и уважаемой: депутат гордумы, владелец лесного бизнеса, меценат. А также «правая рука Тюрика, руководившего теневым бизнесом региона».

Владимир Тюрин — один из лидеров «Братской» ОПГ и так называемой «русской мафии» в Испании. Был коронован по рекомендации Япончика и Шакро Молодого, входил в ближайшее окружение Деда Хасана и имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга и Испании. Под руководством Тюрика «братские» с 1993 года занимались заказными убийствами, угонами машин, собирали дань с предпринимателей, получали кредиты на подставные фирмы. В те годы практически все крупные лесоперерабатывающие и нефтяные предприятия контролировались этой ОПГ, писала газета «Пятница». Также зоной его влияния называли Братский аллюминиевый завод.

Расчлененка в промоине

В 2001 году были убиты лидер «Сафаровских» — тайшетский бизнесмен и авторитет и наиболее активный участник ОПГ Лариков по прозвищу Гуня. Их расстреляли, подкараулив около домов.

В 2002 году было запланировано убийство сына бизнесмена. Однако оно не удалось. «Один из обвиняемых подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета, однако пуля попала в руку, после чего мужчине удалось скрыться от бандитов», — рассказывают в СК.

Несколько месяцев планировалось следующее убийство — расправа над оставшимися членами преступной группы. Были подготовлены УАЗ, топоры, ножи, наручники и другие предметы. За жертвами следили, прослушивали их телефоны. Многое делалось под видом сотрудников правоохранительных органов. Совершая последние убийства, члены группировки разыграли настоящий спектакль.

«В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в одну из квартир, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы, — говорится в сообщении СК. — Злоумышленники похитили потерпевших, предварительно связав их, и вывезли на берег реки Бирюса, где совершили убийство, расчленили тела и погрузили их в промоину реки».

В 2003 году река Бирюса стала выносить на свои берега останки тел — как потом оказалось, это были остатки ОПГ «Сафаровские» Жуков, Килин (Килька) и Ларионов (Афганец), а также, по данным «Восточно-Сибирской правды», пасынок одного из членов сообщества и его друг.

Иркутский областной суд уже рассматривал дело об этих убийствах, однако тогда Вадима Молякова и его подчиненных Дениса Круглянина и Даниила Сазыкина оправдали.

В сентябре 2021 года пятым апелляционным судом общей юрисдикции в Новосибирске оправдательный приговор был отменен, напоминает «Коммерсантъ».

Моляк

Вадим Моляков родился в Братске в 1962 году. Его подробную биографию можно найти на сайте думы Братска, депутатом которой он был в нулевых.

Там в частности, помимо мест работы, указывается, что он был президентом конфедерации бокса Иркутской области. Возглавлял попечительский совет братского отделения «Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил».

В 2004 году избран председателем совета директоров ООО «Сибирский лес», с 2006-го — заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес».

В 2011 году Вадим Моляков был осужден на 25 лет за убийство первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына в 1999 году, писала ранее Тайга.инфо. Вместе с ним на скамье подсудимых тогда оказались бывший координатор отделения ЛДПР Виктор Загородников и экс-начальник УВД Братска Владимиру Утвенко.

Моляков был признан виновным в пособничестве создания банды и организации убийства Синицына. Заказ на устранение исполнители получили осенью 1998 года. Указывалось, что неприязненное отношение к Синицыну испытывал лично Моляков. Утвенко прокурор тоже мешал — ставил вопрос перед областным ГУВД о привлечении силовика к дисциплинарной ответственности.

В момент совершения убийства двое соучастников находились на въезде во двор дома Синицына — автомобилем они перегородили проезд. Третий давал сигнал непосредственному исполнителю о приближении Синицына. Когда прокурор вошел в подъезд, четвертый участник преступления дважды выстрелил в Синицына.

Первый зампрокурора занимался расследованием наиболее тяжких преступлений, совершенных в Братске. Расследование его убийства длилось много лет: 2001 году следствие приостанавливали (не дало результатов), в апреле 2008 года оно было возобновлено в связи с появлением подозреваемых.