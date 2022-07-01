Роспотребнадзор снимает запрет на массовые акции в РФ из-за ковида

© Кирилл Канин
Роспотребнадзор снимает запрет на массовые акции в РФ из-за ковида
01 Июл 2022, 09:05

Роспотребнадзор снимает все ковидные ограничения в стране. Включая запреты на массовые мероприятия, под предлогами которых власти блокировали протестные акции, что не мешало им проводить свои собственные.

Роспотребнадзор снимает все COVID-ограничения в РФ. Отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, передает «Интерфакс».

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — сказано на сайте ведомства 1 июля.

Решение принято с учетом значимого снижения заболеваемости. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.

При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничения могут возобновить.

В большинстве регионов РФ последним не снятым ковид-ограничением оставался запрет на массовые мероприятия. Правда, он не мешал чиновникам организовывать провластные акции, и, в основном, распространялся на протестные митинги и пикеты. Теперь эти ограничения снимут.

В то же время в регионах установлены режимы «повышенной готовности». Именно в их рамках властям и позволено составлять протоколы за нарушения антиковидных ограничений (ст. 20.6.1 КоАП). Теперь губернаторы, вероятно, должны снять режимы.


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