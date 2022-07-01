Красноярского губернатора ввели в совет директоров «Роснефти»

© krskstate.ru. Александр Усс (справа)
Красноярского губернатора ввели в совет директоров «Роснефти»
01 Июл 2022, 10:11

Губернатор Красноярского края Александр Усс избран в состав нового совета директоров госкомпании «Роснефть». Там же оказались люди из Катара, Филиппин и Игорь Сечин. Одобрена выплата рекордных дивидендов.

В состав нового совета директоров «Роснефти» избраны Александр Усс, заместитель председателя совета директоров Газпромбанка Андрей Акимов, глава нефтяной корпорации Игорь Сечин, главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd. (Филиппины) Педро Акино, представитель Qatar Investment Authority  Файзал Алсуваиди, вице-премьер РФ Александр Новак и другие.

Председателем совета директоров ПАО «НК „Роснефть“» избран Тайеб Бельмахди. Он занимал руководящие должности в компании Qatar Energy.

Также акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 года. Сумма составит 441,5 млрд рублей. Это 50% чистой прибыли.


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