Сотрудница новосибирской полиции получила условное за наркотики

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Сотрудницу новосибирской полиции поймали с наркотиками. Суд решил, что она покупала мефедрон только для себя.

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрел дело бывшей сотрудницы одного из подразделений ГУ МВД по региону, 29-летней Александры Черемисиной. Ее обвинили по ч. 2 ст. 228 УК (незаконное приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта).

«Являясь сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, [Черемисина] незаконно приобрела без цели сбыта наркотическое средство — мефедрон массой 2,90 грамма, после чего в тот же день была задержана сотрудниками полиции по результатам оперативно-розыскных мероприятий, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота», — рассказали в суде.

Женщина частично признала вину. Она утверждала, что «умысел был направлен на приобретение наркотического средства в меньшем размере».

Суд приговорил ее к 3,5 года колонии условно. У нее изъяли и обратили в доход государства iPhone 11 pro.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщала, что уголовное дело было возбуждено по материалам службы собственной безопасности регионального главка. Подозреваемую уволили из органов по отрицательным мотивам еще в ноябре 2021 года.

