Сотрудница новосибирской полиции получила условное за наркотики

© yandex.ru/maps
Сотрудница новосибирской полиции получила условное за наркотики
01 Июл 2022, 11:19

Сотрудницу новосибирской полиции поймали с наркотиками. Суд решил, что она покупала мефедрон только для себя.

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрел дело бывшей сотрудницы одного из подразделений ГУ МВД по региону, 29-летней Александры Черемисиной. Ее обвинили по ч. 2 ст. 228 УК (незаконное приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта).

«Являясь сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области, [Черемисина] незаконно приобрела без цели сбыта наркотическое средство — мефедрон массой 2,90 грамма, после чего в тот же день была задержана сотрудниками полиции по результатам оперативно-розыскных мероприятий, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота», — рассказали в суде.

Женщина частично признала вину. Она утверждала, что «умысел был направлен на приобретение наркотического средства в меньшем размере».

Суд приговорил ее к 3,5 года колонии условно. У нее изъяли и обратили в доход государства iPhone 11 pro.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщала, что уголовное дело было возбуждено по материалам службы собственной безопасности регионального главка. Подозреваемую уволили из органов по отрицательным мотивам еще в ноябре 2021 года.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Что делать с наличной валютой
Алексей Мазур
Мы узнали, сколько действительно стоил рубль. Что наши зарплаты должны были быть в полтора раза выше в долларовом исчислении. Одним из самых крупных налогов, который платили россияне, был налог на заниженный курс рубля.
Последние материалы
01 Июл, 14:17
Рождаемость упала в Новосибирской области
01 Июл, 13:51
Фестиваль хорроров с «Твин Пиксом» пройдет в Новосибирске, Иркутске и Омске
01 Июл, 13:39
Где купить хлеб и гречку дешевле: обзор цен в Новосибирске
01 Июл, 13:16
Молодую семью зарезали и закопали у ДК в Красноярском крае
01 Июл, 12:30
Завернутый в пленку труп вывезли на свалку в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования