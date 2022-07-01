Красноярский суд взял под арест кота Бэтмена

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Красноярский суд взял под арест кота Бэтмена
01 Июл 2022, 11:07

Мировой суд «арестовал» потерявшегося при переезде кота в Красноярске. Такие обеспечительные меры попросила принять его хозяйка — она нашла животное в приюте, но там отказались ей его отдать.

Мировой судья рассмотрела иск жительницы Красноярска о наложении обеспечительных мер на кота. Животное породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен потерялось при переезде и было найдено другой краснояркой и передано в приют «Империя успеха».

Владелица кота нашла своего питомца через зоозащитников и пыталась его забрать домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала.

«Опасаясь за жизнь своего домашнего любимца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить инфекционные заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об истребовании имущества из незаконного владения (то есть об изъятии своего кота у хозяйки приюта), а пока иск не будет рассмотрен, она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути — арест) и передать ей этого кота на ответственное хранение, что и.о. мирового судьи судебного участка 76 Свердловского района Красноярска и сделала», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Русский Бэтмэн передан хозяйке на «ответственное хранение».


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