Завернутый в пленку труп вывезли на свалку в Новосибирске

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Завернутый в пленку труп вывезли на свалку в Новосибирске
01 Июл 2022, 12:30

На крупнейшей новосибирской свалке нашли тело 51-летнего мужчины. Его завернули в пленку.

В одном из домов Октябрьского района произошел конфликт между 38-летним и 51-летним мужчинами. По версии следствия, они поссорились на почве ревности, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

"Между мужчиной и его 51-летним знакомым возник конфликт на почве ревности к общей знакомой, который перерос в драку, - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области. - В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте".

Мужчина завернул тело в пленку и вынес к мусорным контейнерам. Оттуда его вывезли на полигон твердых бытовых отходов в Дзержинском районе.

Подозреваемого нашли по горячи следам. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Следствие планирует ходатайствовать об аресте.


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Завернутый в пленку труп вывезли на свалку в Новосибирске
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