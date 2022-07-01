Завернутый в пленку труп вывезли на свалку в Новосибирске

© nsk.sledcom.ru

На крупнейшей новосибирской свалке нашли тело 51-летнего мужчины. Его завернули в пленку.

В одном из домов Октябрьского района произошел конфликт между 38-летним и 51-летним мужчинами. По версии следствия, они поссорились на почве ревности, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.



"Между мужчиной и его 51-летним знакомым возник конфликт на почве ревности к общей знакомой, который перерос в драку, - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области. - В ходе борьбы фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в область шеи, от полученных повреждений мужчина скончался на месте".

Мужчина завернул тело в пленку и вынес к мусорным контейнерам. Оттуда его вывезли на полигон твердых бытовых отходов в Дзержинском районе.

Подозреваемого нашли по горячи следам. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

