Молодую семью зарезали и закопали у ДК в Красноярском крае

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Молодую семью зарезали и закопали у ДК в Красноярском крае
01 Июл 2022, 13:16

В Красноярском крае произошло жестокое убийство семьи после Дня молодежи. Тела нашли закопанными около сельского дома культуры.

Тела 29-летней девушки Юлии Каширской и ее 32-летнего мужа Сергея нашли в поселке Нижняя Пойма Нижнеингашского района Красноярского края. Тела были закопаны у местного дома кулььуры, сообщает «ТВК».

Знакомая убитых рассказала, что 25 июня в сельском доме культуры отмечали День молодежи. Пара вернулась с праздника домой, а на следующий день молодые люди ушли на работу. По ее словам, супруги решили сократить путь и пройти через болота, но работе они так и не появились.

«Сначала телефон Юлии был доступен, потом, видимо, отключился. Мать два дня не обращалась в полицию — думала, может, в гостях остались или на озеро поехали, — рассказала девушка. — Но такого никогда не было, чтобы Юля на такой период времени оставляла ребенка. В понедельник ее мать повела малыша в сад, а обратно пошла через болото. Там и нашла розовую кофту, сумку. Видимо, их на болотах поджидали и зарезали».

Тела Юлии и Сергея нашли за сельским ДК, который находится рядом с болотами. По сведениям издания, их могли зарезать и закопать.

У погибших остался маленький ребенок.

В СК подтвердили, что ведется уголовное дело, но информация не разглашается в интересах следствия.


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