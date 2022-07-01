Фестиваль хорроров с «Твин Пиксом» пройдет в Новосибирске, Иркутске и Омске

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В российских кинотеатрах пройдет фестиваль триллеров и фильмов ужасов. Их покажут новосибирцам, кузбассовцам, иркутянам и омичам.

Фильмы «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «Солнцестояние» Ари Астера, «Антивирус» Брэндона Кроненберга и другие картины покажут в рамках проекта «Хоррор Фест Уикенд». Он стартует в 19 городах России 1 июля, сообщается на сайте фестиваля.

Ужасы, в частности, покажут в новосибирском кинотеатре «Аврора», а также в Иркутске, Омске и Кемерове.

«Мы изначально не ограничивали географию проекта только Москвой и Санкт-Петербургом. Уже первый фестиваль проходил также в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. Теперь мы расширяемся», — рассказал продюсер фестиваля Иван Кудрявцев (цитата по ТАСС).

Фестиваль «Хоррор Фест» впервые прошел в декабре 2021 года.