Рождаемость упала в Новосибирской области

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Рождаемость упала в Новосибирской области
01 Июл 2022, 14:17

В Новосибирской области упала рождаемость. Естественная убыль населения в регионе превысила 7 тыс. человек за полгода.

В июне в Новосибирской области родились 2319 человек, а умерли 2814, говорится в опубликованной статистике ЗАГС региона. Всего в январе—июне 2022-го родились 13306 детей, тогда как за аналогичный период 2021-го — 13852 ребенка.

Естественная убыль населения за полгода составила 7 тыс. человек за полгода, следует из данных ЗАГС.

«Средняя ежемесячная смертность в области в доковидный период составляла 3000 смертей в месяц (36 тысяч в год). Начиная с мая 2020 она всё время пандемии превышала этот показатель, доходя в пики „волн“ ковида до 5 — 6 тысяч в месяц. К доковидным показателям смертности удалось вернуться лишь в апреле 2022 года, после того как закончилась волна омикрон-штамма коронавируса. Это видно по статистике за полгода — 20 448 смерти, что почти на 2,5 тысячи больше, чем должно было бы быть в доковидное время», — отметил аналитик Алексей Мазур.

Также за полгода количество заключенных браков составило 7 716, против 6 294 разводов.

«Это свидетельствует о крепости скреп, семейных и прочих традиционных ценностей в нашем обществе, чем мы очень гордимся и противопоставляем себя загнивающему Западу», — добавил Мазур.


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