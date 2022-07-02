Избитый главврач районной больницы скончался в Хакасии

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Избитый главврач районной больницы скончался в Хакасии
02 Июл 2022, 08:39

В Хакасии умер главврач районной больницы. Региональный минздрав утверждает, что он скончался от «непродолжительной болезни», однако местные СМИ сообщают о жестоком избиении медика. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В республиканской больнице Хакасии накануне скончался 60-летний главврач Таштыпской районной больницы Юрий Мохов. О его скоропостижной смерти сообщил республиканский минздрав.

В некрологе причиной смерти назвали «непродолжительную болезнь». Однако, по сведениям ИА «Хакасия», в начале недели мужчину жестоко избили ночью на улице Таштыпа. И скончался он в результате этого.

«Известно, что мужчина ездил в Бею, и, вернувшись, написал жене сообщение о том, что он приехал. Что супруг не ночевал дома, женщина поняла утром следующего дня, тогда и забила тревогу», — уточнило агентство.

По информации «Взгляд.инфо», управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


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