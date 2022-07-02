Частный вертолет упал в реку в Хакасии
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В пойме реки Большой Абакан обнаружили частный вертолет, который следовал в хакасский Абакан из алтайского Артыбаша. С воздуха рядом с ним спасатели увидели двух человек.
Частный вертолёт совершил жесткую посадку в Хакасии. Robinson R-44 находится в пойме реки Большой Абакан, сообщает тг-канал «112».
По данным тг-канала, перед посадкой на Robinson R-44 сработал аварийный маяк. Борт принадлежит Борихинскому пивзаводу. Он следовал по маршруту из алтайского села Артыбаш в Абакан.
Пилот вертолета жив, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Источник агентства рассказал, что вертолет разрушен. С воздуха рядом с ним видны два человека.
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