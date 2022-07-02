Слияние четырех факультетов утвердили в Омском госуниверситете: историков объединили с теологами

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Слияние четырех факультетов утвердили в Омском госуниверситете: историков объединили с теологами
02 Июл 2022, 16:34

Ученый совет ОмГУ официально утвердил объединение четырех факультетов. Например, историков «сливают» с теологами. Ранее коллектив истфака выступил с резкой критикой «оптимизации. Сотрудники заявили, что это — ущерб для стандартов гуманитарного образования в регионе.

В ОмГУ официально утвердили слияние четырех факультетов, сообщает Город55.

Экономфак, по сведениям издания, планируют объединить с психологическим факультетом, истфак — с факультетом теологии, филфак — с факультетом иностранных языков, а матфак — с факультетом компьютерных наук. Также объединение ждет более 10 кафедр вуза.

За этот вариант оптимизации проголосовал Ученый совет. Перенесли рассмотрение лишь двух вопросов, касающихся названий новых структур на базе бывших факультетов истории и математики: они не согласились с предложенными названиями. Слияние должно произойти уже с 1 сентября.

Ранее с резкой критикой оптимизации выступил коллектив исторического факультета. Сотрудники считают, что экономия будет весьма условной, а ущерб для стандартов гуманитарного образования в регионе — существенный. К тому же, по их мнению, на фоне жесткого сокращения расходов вырастут затраты на административный персонал (в вузе уже 8 проректоров).


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