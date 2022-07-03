Землетрясение произошло в Междуреченске

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Землетрясение произошло в Междуреченске
03 Июл 2022, 07:58

В Кемеровской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в Междуреченске.

Землетрясение магнитудой 3 произошло Междуреченске в ночь на 3 июля, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в районе СНТ «Кедр» на востоке города.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,4 балла.


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