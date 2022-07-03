Женщина и ребенок погибли при обрушении дома в Барнауле

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Женщина и ребенок погибли при обрушении дома в Барнауле
03 Июл 2022, 10:51

Два человека погибли при обрушении дома в Барнауле. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Потолок обрушился в деревянном частном двухквартирном доме на улице Гвардейская,53 в Барнауле 3 июля. Погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Еще три человека получили травмы легкой степени тяжести (от госпитализации отказались). Среди пострадавших есть дети», — рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете уточнили, что погибли 61-летняя женщина и ее четырехлетний внук. «Известно, что дом не был признан аварийным, семья характеризуется положительно», — рассказали в ведомстве.

Дом был построен еще в 1923 году. Площадь обрушения составила около 25 кв. метров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).


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